İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürü Soner Buğdaylı ve İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Cemalettin Tunç ile birlikte ilimizin tanınmış iş insanlarından Ünal Kakaç ‘ı ziyaret etti.

Ziyarette İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, İsmail Kakaç İlkokulu’nun yapım sürecine sağladığı değerli katkılar ile bugüne kadar eğitim camiamıza sunduğu desteklerden dolayı Ünal Kakaç'a teşekkür etti.

Eğitime yönelik işbirliğinin güçlenerek devam etmesine yönelik temennilerin de paylaşıldığı ziyaret kapsamında, ilimiz çocuklara daha nitelikli eğitim imkânları sağlanmasına katkı verecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde oe bulunuldu.

Eğitimin gelişimine katkı sunan her türlü desteğin, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için ortak bir sorumluluk ve kalıcı bir yatırım olduğunu vurgulayan Çağlar, eğitime destekleri için Ünal Kakaç'a teşekkür ederek kamu-özel sektör işbirliğiyle yürütülen bu anlamlı dayanışmanın ilimizin eğitimine değer katmaya devam etmesi temennisinde de bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ