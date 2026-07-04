Çorum'da motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği 7. Hitit Motor Festivali için geri sayım sona erdi. Her yıl yüzlerce motosiklet ve otomobil tutkununu bir araya getiren festival, bu haftasonu Laçin ilçesine bağlı Yeşilgöl'de Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde düzenlenecek.

Doğanın eşsiz güzelliğiyle öne çıkan Yeşilgöl'de yapılacak organizasyon, sadece motosiklet tutkunlarını değil, aileleri ve doğaseverleri de ağırlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet kulüpleri ile bireysel sürücülerin katılması beklenen festivalde 3 gün boyunca adrenalin, eğlence ve dostluk bir arada yaşanacak.

Festival boyunca kortej sürüşleri, sahne etkinlikleri, konserler, yarışmalar, çeşitli gösteriler ve kamp organizasyonlarıyla katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak. Organizasyonun aynı zamanda Çorum'un doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin tanıtımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Buna göre gün boyu katılımcıların ve misafirlerin karşılanarak kamp alanına yerleşimi ile bugün start alan festival programı şu şekilde:

“4 TEMMUZ CUMARTESİ

13.00 – Yeşilgöl’den festival alanına hareket; 13.30 – Kortej alanında toplanma (Fuar Alanı – Çorum Emniyet Müdürlüğü karşısı); 14.00 – Kortej yürüyüşü ve şehir turu başlangıcı; 15.00 – Festival alanına varış; 15.00 – Bilet satışlarının başlaması; 16.00 – 19.00 Denge Yarışması - İp Çekme Yarışması - Desibel Yarışması - Gençlik ve Spor Bakanlığı etkinlikleri; 16.30 – Redline gösterileri ve oyun kayıtları; 17.30 – Oda Başkanları ve destekçilere plaket takdimi; 18.00 – Yemek ikramı; 17.30 – Protokol üyelerinin karşılanması ve plaket takdimi; 21.00 DJ Performansı; 23.00 – Gece çorbası ikramı ve 00.00 – Büyük çekiliş

5 TEMMUZ PAZAR

07.00 – Sabah kahvaltısı ve çorba ikramı ve 09.00 – Festival alanının temizlenmesi

Gezi ve sosyal etkinlikler: Obruk ve Altıntoz ziyareti, tekne gezisi, yamaç paraşütü etkinliği ve Oğuzlar Belediyesi gezi programı.

Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, festival organizasyonunda güvenlik, sağlık ve kamp hizmetleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı belirterek, motor tutkunlarına kask ve ekipmanlarını eksiksiz kullanmaları yönünde de uyarıda bulundu.

Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Free Team, Dark Riders, Reapers Of Anatolia ve Çorum Redline motosiklet kulüpleri ile sponsor firmalar GRC Group, Kalyoncu Motor, Dalgıçlar Beton, Özkar İnşaat, Dırcan İnşaat & Hafriyat ve motosiklet tamirci esnafına teşekkür etti. Uzun ayrıca, festival için ev sahipliği yaparak motor tutkunlarını Yeşilgöl’de buluşturan Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt ile Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir’e teşekkür ederek, tüm Çorumlu motor tutkunlarını festivale davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ