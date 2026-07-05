Çorum Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen yaz okulları, şenlikle başladı. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Şenlikte gerçekleştirilen gösterileri izleyen ve çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler doyasıya eğlendi. Gecenin finalinde, "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle tanınan Celal Karatüre, seslendirdiği ilahilerle vatandaşlara maneviyat dolu bir gece yaşadı. Konser boyunca Celal Karatüre'nin seslendirdiği ilahilere eşlik etti.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve kurum müdürleri de programa katılarak çocukların neşesine ortak oldu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı