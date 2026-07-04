Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeni ile bir süredir tedavisine devam edilen küçük Bayezit Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emekli öğretmen Nurettin Duran ile Malatya eşrafından merhum Avni Gencer’in torunu, Canan Gündoğar Duran ve Candan Duran Kırca’nın yiğenleri; ÇORUM HABER Haber Müdürü Volkan Sınayuç ve Hayrettin Sınayuç’un dayısının torunu olan Bayezit Duran’ın cenazesi sabah saatlerinde Ankara’dan Çorum’a getirildi. Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alınarak öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası ise Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte BOTAŞ Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticileri, BOTAŞ Bölge Müdürlüğü yöneticileri, emekli Çorum Kültür ve Turizm Müdür Vekili İbrahim Yıldız, Elköy Köyü Muhtarı Mutlu Taşdemir, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi