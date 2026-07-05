SMA Tip-2 kas hastalığıyla mücadele eden Çorumlu Mustafa Baran Karakiraz ve ailesi, Çorum Web TV’de yayınlanan “Çorum’a Dair” programına konuk olarak kampanyanın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile, tedavi için yürütülen valilik onaylı kampanyada yüzde 68 seviyesine ulaşıldığını, hedefe ulaşılabilmesi için yaklaşık 27,5 milyon TL daha desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Zamanla yarıştıklarını ifade eden aile, Mustafa Baran’ın ikinci yaş gününe yalnızca 25 gün kaldığını belirterek, tedaviye erişimin gecikmemesi gerektiğine dikkat çekti. SMA hastalığında yaşın ilerlemesiyle birlikte kas kayıplarının artabildiğini dile getiren aile, bu nedenle sürecin kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi.

Bugüne kadar yapılan bağışlar sayesinde kampanyada önemli bir aşama kaydedildiğini belirten aile, kalan tutarın da Çorum halkının destekleriyle tamamlanabileceğine inandıklarını ifade etti. Yaklaşık 14 aydır valilik onaylı bağış kampanyasının sürdüğünü hatırlatan aile, Mustafa Baran’ın tedavi sürecinin bir an önce başlayabilmesi için vatandaşlara yeniden destek çağrısında bulundu.

Program aracılığıyla kamuoyuna seslenen aile, “Mustafa Baran’ın 2 yaşına girmesine yalnızca 25 gün kaldı. Zamanımız daralıyor. Evladımızın sağlığına kavuşabilmesi ve tedaviye zamanında ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Bugüne kadar destek veren herkesten Allah razı olsun. Her bağış, her paylaşım bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

VALİLİK ONAYLI BAĞIŞ HESAPLARI

Ziraat Bankası – Nakit Bağış Hesapları

TL IBAN: TR420001009010871741605001

EURO IBAN: TR850001009010871741605003

USD IBAN: TR150001009010871741605002

Alıcı adı: Mustafa Baran Karakiraz

Açıklama: SMA Mustafa Baran

SMS ile destek olmak isteyen vatandaşlar, BARAN yazıp 4319 numarasına göndererek kampanyaya katkıda bulunabiliyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR