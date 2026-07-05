Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı teknik personeller tarafından hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver kontrolleri sahada titizlikle sürdürülüyor.

Son olarak Sungurlu ve Mecitözü İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde; biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri, operatör belgeleri, dane kaybı oranları, yangın söndürme ekipmanları ve hasat sırasında uyulması gereken kurallar denetlendi. Özellikle hasatta meydana gelebilecek dane kayıplarının önlenmesi amacıyla makine ayarlarını kontrol eden teknik ekip üretici ve operatörleri gerekli konularda bilgilendirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Teknik personellerimiz tarafından yapılan incelemelerde, ürün kayıplarının en aza indirilmesi, hasadın güvenli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi ile anız yangınlarının önlenmesine yönelik hususlar üzerinde önemle durulmaktadır. Ayrıca biçerdöver operatörlerine, hasat esnasında makine ayarlarını ürün ve arazi şartlarına göre düzenlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunulmaktadır. Tarımsal üretimde emek ve alın terinin karşılığının korunması amacıyla yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmaları hasat dönemi boyunca devam edecektir. Üreticilerimizin emeğinin korunması, dane kayıplarının azaltılması ve güvenli bir hasat sezonu geçirilmesi için sahadayız. Bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: SELDA FINDIK