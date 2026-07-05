orum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, geçtiğimiz günlerde bir ambulans sürücüsünün basın mensuplarından kimlik istemesiyle gündeme gelen olay hakkında açıklama yaptı.

112 çalışanları ve birçok ATT ile bugüne kadar uyum içerisinde çalışıldığının altını çizen Erkan Karaca; bazı işgüzar kişilerin sergilediği tutumun görevini dürüst, özverili ve layıkıyla yapan sağlık çalışanlarını da zan altında bıraktığını, bu davranışların işini hakkıyla yapan personeli de mağdur ettiğini söyledi.

Erkan Karaca, olayın ardından 112 Acil Sağlık çalışanları arasında sosyal medya ve WhatsApp gruplarında gazetecilere yönelik tepki ve linç kampanyası yürütüldüğünü belirterek, yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“YETKİ AŞIMI KABUL EDİLEMEZ”

Karaca, Çorum'da yaşanan olay nedeniyle bir ambulans sürücüsünün görev ve yetkisini aşan şekilde hareket ettiğini belirterek, kanun ve yasaları hiçe sayan işgüzar davranışların gazetecileri hedef haline getirdiğini söyledi. Bu tür uygulamaların yalnızca Çorum’da değil, Türkiye genelinde de yaşandığını dile getiren Karaca, basın mensuplarının görevlerini yapmasının engellendiğini ifade etti.

“KİMLİK SORMA YETKİSİNİ KİM VERİYOR?”

112 çalışanlarının söz konusu haberin ardından basın mensuplarını suçlu gibi göstererek yoğun yorumlar yaptığını ve adeta bir linç kampanyası başlattığını kaydeden Karaca, "Görev ve yetkilerini aşan şekilde hareket ederek kimlik sorma yetkileri varmış gibi davranmaları, bunlara bu yetkiyi kim ya da kimlerin verdiği sorusunu akıllara getiriyor" dedi.

“HASTA HAKLARINI GAZETECİLER DE BİLİYOR”

Hasta mahremiyeti ve hasta haklarının basın mensupları tarafından da son derece iyi bilindiğini vurgulayan Karaca, 112 çalışanlarının sosyal medya üzerinden örgütlenerek gazetecilere yönelik saldırgan bir tavır sergilediklerini söyledi.

Gazetecilerin olay yerinde görevlerini yerine getirirken nasıl görüntü alacaklarını bildiğini belirten Karaca, 112 çalışanlarının amacının görevini yapan gazetecileri hedef haline getirerek saldırıya uğramalarına mı zemin hazırlanıyor?" ifadelerini kullandı.

Erkan Karaca; olay yerinde 112 çalışanlarının, gazeteci olmayan vatandaşların video çektiğini, rast gele görüntü alanlara seslerinin çıkmadığı ve özelliklede tehlikeli tiplerden çekindiklerini bu kişilere karşı hiç bir tepki gösteremediklerini de gördüklerini söyledi.

“SAĞLIKTAKİ SORUNLARI DA

BASIN GÜNDEME TAŞIMAKTA”

Sağlık çalışanları, sendikalar, ATT'ler ve birçok kesimin mağduriyetlerini kamuoyuna duyuranların yine medya kuruluşları olduğunu ifade eden Karaca, sağlık çalışanlarının maaş hakları, zam talepleri ve çalışma şartlarının hatta hasta yakınları tarafından darp edilen 112 çalışanlarının da gazeteciler sayesinde gündeme taşındığını belirtti.

Karaca açıklamasında, “Günümüzde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı saldırılar ve birçok sorun gazete, televizyon ve ajanslar tarafından gündeme getirilip yayınlanmıyor mu?" sorusunu sorarak; WhatsApp gruplarında organize şekilde hareket edilerek haksız olunmasına rağmen haklıymış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmasının acziyet olduğunu savundu.

“HERKES İŞİNİ YAPSIN”

Erkan Karaca; bir muhabirin 112 çalışanlarının tavrı nedeniyle saldırıya uğraması halinde bunun hesabını kimin vereceğini sorarak, "Bunlar polis mi, asker mi, bekçi mi?" diye konuştu.

Açıklamasının sonunda herkesin kendi görevini layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, kendi mağduriyetlerini dahi medya aracılığıyla kamuoyuna duyuran sağlık çalışanlarının gazetecilere yönelik saldırgan tutum içerisinde olmasını da kınadıklarını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi