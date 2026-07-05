Çorum’da kısa süre önce hizmete açılan Kırkdilim Tünelleri’nin Osmancık istikameti, bakım ve son düzenleme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tünellerde mazgal montajı yapılırken, tünelin son bölümlerinde de asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Kırkdilim Tünelleri’nin Osmancık yönünde araç geçişine geçici süreyle izin verilmiyor. Çalışmalar süresince sürücüler eski servis yoluna yönlendiriliyor. Çorum istikametinde ise ulaşımın normal şekilde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını isterken çalışmaların tamamlanmasının ardından Osmancık yönünün yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi