Doğa Koleji Resim Öğretmeni Gülden Kolukısa, Rafadan Tayfa’nın 5. filmi olan “Rafadan Tayfa Kapadokya”nın İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan galasına özel davetli olarak katıldı.

Gülden Kolukısa’nın öğrencileri, filmin karelerinden derledikleri resimleri çalışmışlardı. Bu resimlere galada düzenlenen sergide yer verildi.

Galada şu öğrencilerin resimleri sergilendi: Ada Ilıca, Feray Kılıçarslan, Defne Hamoğlu, Mete Şahin, Cihangir Narçiçeği, Bade Ateş, Ela Dinçer, Defne Türkçü Göktuğ, Aren Eliaçık, Beren Nil Güder, Ece Zümra Göktuğ.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ile Rafadan Tayfa’nın yönetmeni ve İSF stüdyolarının kurucusu İsmail Fidan, gerek Gülden Kolukısa’nın, gerekse öğrencilerinin resimlerini çok beğendiler ve Kolukısa’yı kutladılar.

Bilindiği gibi TRT - İSF ortak yapımı Rafadan Tayfa serisi, çizgi film alanında büyük gişe başarılarına imza atıyor.