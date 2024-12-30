Hitit Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yetkilileri İsmail Akgöz ve Cengizhan Lek, ilgili kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile ilgili yasanın yürürlük tarihinin bir yıl ertelendiğini, şimdi bu sürenin de dolduğunu hatırlatarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmaması durumunda, işverenlerin hem yasal, hem de maddi bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini bildirdiler.

Bu hizmetlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen OSGB’ler tarafından verilmekte olduğunu ifade eden Akgöz ve Lek, işletmelerin bu hizmeti alıp almadıklarının, Bakanlığın dijital takip sistemi olan İSGKATİP sistemi üzerinden uzaktan takip edildiğini belirterek, “2025 yılı itibari ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmesi yapmayan işyeri sahipleri 123.204,00 TL/aylık idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.” dediler.

İsmail Akgöz ve Cengizhan Lek, uyarılarını şöyle sürdürdüler:

“İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin alınmaması, aynı zamanda iş yerinin faaliyetlerinin durdurulmasına kadar varabilecek ciddi sonuçlar doğurabilir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kanunla zorunlu kılınmış olduğunda ilgili tedbirlerin alınmadığı iş yerleri denetimlerde belirlenir ve faaliyetleri geçici olarak durdurulabilir. Bu durum işverene mali ve itibari zarar verirken, işçilerin sağlığını riske atan çalışma ortamı oluşmasına neden olur. Dolayısıyla iş güvenliği hizmetinin ihmal edilmesi, iş yerinde sürdürülebilir iş ortamının sağlanamamasına yol açar.”