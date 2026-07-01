Daha önceki yazılarımızda, binaların sağlığımız üzerindeki etkilerini "Hasta Bina Sendromu" ve su sistemlerindeki "Lejyoner Hastalığı" üzerinden incelemiştik. Bugün ise duyularımızla algılamamızın imkânsız olduğu, ancak soluduğumuz havada sessizce biriken çok daha sinsi bir kirleticiye, Radon Gazına odaklanıyoruz.

RADON NEDİR VE NEREDEN GELİR?

Radon; toprak ve kayaların yapısında doğal olarak bulunan uranyumun bozulmasıyla ortaya çıkan, renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Havadan yaklaşık 7,5 kat daha ağır olması, en kritik özelliğidir: Radon yükselmez, aksine dibe çöker ve birikir. Yüksel Örgün ve Nilgün Çelebi'nin çalışmasında vurguladığı üzere, bu gaz iyonlaştırıcı radyasyon kapsamındadır ve doğrudan hücre düzeyinde biyolojik hasara yol açma potansiyeline sahiptir.

HASTA BİNA SENDROMUNUN RADYOAKTİF YÜZÜ

"Hasta Bina Sendromu" denildiğinde akla genellikle yetersiz havalandırma kaynaklı yorgunluk gelir. Ancak radon, bu sendromun en tehlikeli halkasıdır. Dış ortamda hızla dağılarak zararsız seviyelere inen bu gaz, kapalı alanlara sızdığında hapsolur. Soluduğumuzda akciğer dokularına yerleşen radyoaktif parçacıklar, yaydıkları alfa ışınlarıyla DNA yapısını bozar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre radon, sigara içmeyen bireylerde akciğer kanserinin dünyadaki bir numaralı sebebidir.

TOPRAKLA TEMASIN BEDELİ: BODRUM KATLARI VE KAPICI DAİRELERİ

Radonun binalara giriş yolu; zemin çatlakları, tesisat boşlukları ve yapı bağlantı noktalarıdır. Bu durum, toprağa en yakın alanları birer "risk havuzu" haline getirir. Özellikle büyük şehirlerdeki apartmanların bodrum katlarında veya zemin altı seviyelerde yaşayan kapıcı aileleri, bu riskin tam merkezinde yer almaktadır. Bu dairelerin toprakla doğrudan temas halinde olması ve kısıtlı havalandırma imkanları, radon konsantrasyonunu tehlikeli seviyelere çıkarır. Toprakla iç içe yaşayan veya müstakil evleri tercih eden vatandaşlarımız için de "doğal yaşam", yerel jeolojik yapının bir sonucu olarak yüksek radyasyon maruziyeti anlamına gelebilir.

İSG AÇISINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sadece fabrikaları değil, tüm yaşam alanlarını kapsar. Ayşe Pişkin'in İSG uzmanlık çalışmasında belirttiği üzere, özellikle kapalı iş ve yaşam ortamlarında radon maruziyetinin kontrol altına alınması anayasal bir sağlık hakkıdır. Riskleri yönetmek için şu adımlar hayati önem taşır:

Sızdırmazlık: Bina zeminindeki çatlaklar ve tesisat girişleri radon geçirmez yalıtım malzemeleriyle (epoksi vb.) mutlaka kapatılmalıdır.

Havalandırma: En etkili yöntem taze hava akışıdır. Özellikle bodrum katlarda "çapraz havalandırma" (karşılıklı pencerelerin açılması) bir yaşam kültürü haline getirilmelidir.

Aktif Tahliye: Radon seviyesinin yüksek çıktığı binalarda, temel altındaki gazı vakumla toplayıp dışarı atan sistemler kurulmalıdır.

Ölçüm ve Takip: Bir binada radon olup olmadığını anlamanın tek yolu ölçüm yapmaktır. Riskli bölgelerde yetkili kurumlara radon dedektör testleri yaptırılmalıdır.

Sağlıklı bir bina sadece estetik olan değil, görünmez risklerden arındırılmış olandır.

Topraktan gelen bu doğal misafirle baş etmenin yolu, doğru mühendislik önlemleriyle onu kapı dışarı etmektir.

Kaynakça: 1.Örgün, Y. & Çelebi, N. "Radyasyon, Radon (Rn) ve Toplum Sağlığı", İTÜ Maden Fakültesi ve Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Teknik İncelemesi. 2.Pişkin, A. "İşyerlerinde Radon Gazı Maruziyeti ve Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri", T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSG Uzmanlık Tezi.