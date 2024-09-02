Çorum'da yaşayan Leyla & Fevzi Köse çiftinin oğlu Furkan Murat Köse ile Sevgi Aydemir’in kızı Rabia Bayar hayatlarını birleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Furkan Murat Köse ile Rabia Bayar önceki gün düzenlenen düğünle evlendi.

Genç çiftin düğününe Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, YRP Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge ve çok sayıda teşkilat mensupları ile birlikte davetliler katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ