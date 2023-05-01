Çorum’da bir ilk olma özelliği taşıyan İngilizce sahnelenen gösteri izleyicilerden tam not aldı. Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen gösteriye Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Hakan Kubalı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Doğa Koleji idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılma bir konuşma yaptı. Daha sonra ise Doğa Koleji öğrencileri “Pankuşta Bir Gün-Puduhepa’nın Gücü” isimli tiyatroyu İngilizce sahneledi.

Ayrıca fuaye salonunda “Hitit” temalı resim sergisi ve Hitit Üniversitesi Müzik Bölümü Çok Sesli Korosu’nun konseri katılımcıların beğenisini topladı.

(Nurdan AKBAŞ)