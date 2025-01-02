Sayıştay’ın 2023 yılı raporu doğrultusunda PTT ile ilgili tespitleri paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, “Yönetim Kurulu Başkanlığını ‘ben ekonomistim’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Varlık Fonu, devredilen tüm şirketlere yokluk getirdi. Bunlardan biri de PTT. 2018 yılında Varlık Fonu’da devredilen PTT deyim yerindeyse bir daha iflah olmadı. 184 yıllık köklü bir tarihi olan ve yaklaşık 3.150 şube ile 613 acenteyle hizmet veren PTT göz göre göre batırılıyor. Asıl amacın PTT’nin zararlarını büyüterek özelleştirmek olduğunu düşünüyorum. Bu iktidarın elini attığı ne varsa ya kuruyor ya da yandaşlara yok pahasına satılıyor” diye konuştu.

184 yıllık köklü geçmişe sahip olan PTT’nin Varlık Fonu’na devredildiği günden bu yana irtifa kaybettiğini, 2018 yılından beri üst üste 5 yıldır zarar ettiğini buna rağmen zararı katlayan genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinin ise adeta ödüllendirilerek yıllık 1.5 milyondan fazla maaş aldığını kaydeden Tahtasız: “PTT’nin 2023 yılındaki zararı bir önceki yıla göre % 822 oranında artarak tarihindeki zarar rekorunu kırdı” dedi.

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere yaklaşık 12 milyar TL ödendiği bilgisini veren Çorum Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi: “PTT’nin 21 binden fazla personeli var. Ancak PTT 21 binden fazla personelle asıl işi olan dağıtımı kendi yapmıyor. PTT posta-kargo ayrım ve dağıtım hizmetlerini yükleniciden temin ettiği 17.240 işçi aracılığıyla yapıyor. Yani asli görevini yapmadığı ve bu hizmeti dışarıdan temin ettiği için 11 milyar 980 milyon 464 bin TL’nin büyük kısmını bu firmalara ödüyor. Üstelik bu işi de belli firmalara ihaleye çıkmadan doğrudan temin yöntemiyle veriyor. Yazık değil mi bu milletin parasına? Yazık değil mi 184 yıllık kuruma? Bu yükleniciler kimdir, hangi yöntemle bu işi almışlar bunları KİT Üst Komisyon toplantısında tek tek soracağız ve bu şirketin içinin boşaltılıp satılmasına göz yummayacağız.”

“ZARAR ETTİRENE

ÖDÜL GİBİ MAAŞ”

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, PTT’nin 6 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerine 2023 yılında 9 milyon 268 bin TL ödediğini belirterek, kurumu her yıl zarar ettiren yönetim kurulu üyelerine ödül gibi maaş verildiğini söyledi. Tahtasız, “Başka bir ülkede bunun örneğini göremezsiniz. Hakan Gülten’in Genel Müdür koltuğunda oturduğu PTT’de Gülten’le beraber 6 yönetim kurulu üyesi var. Hemen hepsi 2021 yılında görevlendirildiler ve geldikleri günden beri kurumu 3 milyar zarara soktular. Başka bir ülkede olsa ya onurluca istifa ederlerdi ya da görevden alınırlardı. Ama biz de üste kişi başı 1.5 milyon liradan fazla para ile ödüllendiriliyor. Yaparsa AKP yapar dedikleri bu olsa gerek” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ