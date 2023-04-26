Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Osmancık Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Ergün, Osmancık Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Ergün ve Sungurlu Belediyespor Kulüp Başkanı Bahri Sezen ile birlikte her iki kulübün yöneticileri protokol tribününden izlediler.

(Rıfat KARA)