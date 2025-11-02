Çorum Valisi Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan öncülüğündeki heyet, kentte yaşayan bir koruyucu aileyi ziyaret ederek, devlet koruması altındaki çocukların sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekti.

Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan'a ziyaretinde, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün eşi Nilgün Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette heyet, aile ile sohbet ederek çocukların durumu hakkında bilgi aldı. Heyet, koruyucu aileye bu süreçte gösterdikleri özveri ve fedakârlık dolayısıyla teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koruyucu Aile Hizmeti'nin, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocukların, devlet koruması altında sevgi dolu bir aile ortamında yetişmelerini sağlayan çok değerli bir sosyal hizmet modeli olduğu vurgulandı.

Koruyucu aile olmak isteyenlerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurarak veya www.aile.gov.tr adresi üzerinden süreci başlatabilecekleri belirtilen açıklamada, “Unutmayalım ki bir çocuğun hayatını değiştirmek, geleceği değiştirmektir” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi