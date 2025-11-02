Çorum Barosu, meslektaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla Altınkaya Arena’da kahvaltı programı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu programda avukatlar bir araya gelerek keyifli bir sabah geçirdi.

Kahvaltı programına, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, baro yönetimi ve çok sayıda avukat katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kalıpcı, “Çorum Barosu olarak büyük bir aileyiz. Mesleğimizin saygınlığını korumak, meslektaşlarımızın dayanışmasını güçlendirmek için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin temel amacı, hem mesleki hem de insani bağlarımızı kuvvetlendirmek. Bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca hukuk camiasının içinde bulunduğu zorluklara rağmen dayanışma ruhunu korumanın önemine dikkat çeken Kalıpcı; “Baromuz, sadece hukukun üstünlüğü için değil, aynı zamanda avukatların mesleki haklarının korunması ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesi için de çalışmalar yürütüyor. Bu birliktelikler bizlere güç veriyor” diye konuştu.

Kahvaltı programı, samimi sohbetler ve meslektaşların birbiriyle fikir alışverişinde bulunmalarıyla devam etti. Katılımcılar, programın mesleki dayanışma açısından büyük önem taşıdığını dile getirdiler.

Muhabir: Haber Merkezi