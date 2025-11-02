Vali Çalgan’a ziyarette İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ile OSB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Vali Ali Çalgan, fabrika sahasında gerçekleştirdiği incelemelerde işletme sahibi Cemil Gazel’den firma hakkında detaylı bilgi aldı. Üretim hattını gezen Vali Çalgan, makinelerin imalat süreci, istihdam kapasitesi ve firmanın ihracat potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında çalışanlarla da sohbet eden Vali Çalgan, Çorum’un sanayi potansiyelinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, “Üreten, istihdam sağlayan her girişimcimiz bizim için kıymetli. Devlet olarak sanayicimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cemil Gazel de Vali Çalgan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çorum sanayisine değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üretim kapasitemizi artırarak hem ilimize hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.” dedi.

Gazel Makine’nin, tarım makineleri ve endüstriyel ekipman imalatında yerli üretimi esas aldığını belirten Cemil Gazel, firma olarak Ar-Ge çalışmalarına da önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaret, fabrikanın üretim sahasında yapılan hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi