Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Filistinliler yararına düzenlenen hayır kermesine katıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran tilavetiyle başladı. Protokol konuşmaların ardından İl Müftüsü Yıldırım kermesin açılışı için dua etti. Ardından kermesi gezen Müftü Yıldırım, bu güzel etkinlik için öğrencilere, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Etkinlikte öğrenciler tekvando gösterisi sundu, ilahiler seslendirdi.

Etkinlikte ayrıca İl Müftü Yardımcıları Mehmet Akif Karabulut, Özlem Kalyoncu Şirin, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Şahin, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hacı Osman Turan ve TDV Çorum Şube Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe hazır bulundu.

Etkinlik sonunda Müftü Yıldırım ile Müftü Yardımcıları hafızlığını tamamlayan öğrencilere Hafızlık İcazet Belgesi verdi.

Muhabir: Haber Merkezi