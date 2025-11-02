Çorum Halk Eğitim Merkezi, müzikseverleri sevindirecek yeni bir kurs programını hayata geçiriyor. Bağlama çalmayı öğrenmek veya mevcut becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretsiz bağlama kursu açılacak.

Kurs kapsamında katılımcılara, bağlamayı doğru tutma tekniklerinden nota yerlerine, tezene kullanımından yöresel üsluplara kadar geniş kapsamlı eğitimler verilecek.

Eğitimlerde ayrıca; İleri düzey parmak ve tezene teknikleri (çarpma, çekme, trill vb.), Halk müziği repertuvarı oluşturma ve icra becerileri, Aksak, sofyan, curcuna gibi farklı ritim ve usullerde eser icrası konularında uygulamalı çalışmalar yapılacak.

HEM yetkilileri, kursun amacının Türk halk müziği kültürünü yaşatmak, yeni yetenekleri ortaya çıkarmak ve sanata ilgiyi artırmak olduğunu belirtti. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler, halk konserlerinde ve etkinliklerde sahne alma imkânı da bulabilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek kursa katılmak isteyenler, e-yaygin.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Kursun kontenjanla sınırlı olacağı, eğitimlerin ise Halk Eğitim Merkezi bünyesinde deneyimli eğitmenler tarafından verileceği açıklandı.

Muhabir: Haber Merkezi