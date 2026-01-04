Çorum Valisi Ali Çalgan beraberinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Çorum 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret ederek çocukların yeni yıl sevincine ortak oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çorum 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi’ndeki anlamlı buluşmada İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz ve İl Müdürü Sahit Aydın da hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında kurumda sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Çalgan ve protokol üyeleri, kuruluşta kalan çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Görüşmelerde çocukların sosyal, kültürel ve eğitim süreçlerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Samimi ve sıcak bir atmosferdeki ziyarette, çocukların yeni yılını kutlayan protokol üyeleri, çocuklarımızın her alanda desteklenerek sağlıklı, mutlu ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yaptı.

Vali Ali Çalgan, yaptığı değerlendirmede; çocuklarımızın korunması, desteklenmesi ve geleceğe güvenle hazırlanması amacıyla devletimizin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek, ilgili kurumlar arasında yürütülen işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Vali Çalgan ve protokol üyeleri yeni yılın tüm çocuklara sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni etti.

