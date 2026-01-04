Yeni yılın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Şube Müdürleri Arslan Arslan ve Kutluhan Cüce, kent merkezindeki pansiyonlu okulları ziyaret etti. Programda Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Başöğretmen Anadolu Lisesi pansiyonlarında kalan öğrencilerle bir araya gelindi. Ziyaretlerde öğrencilerin yeni yılı tebrik edilirken, talep ve beklentileri dinlendi.

Samimi bir atmosferdeki sohbetlerde öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin görüşleri alınarak barınma koşulları, sosyal imkânlar ve akademik süreçlere dair değerlendirmelerde bulunuldu. Yeni yıl nedeniyle öğrencilere çeşitli ikramlar sunulurken, öğrenciler yapılan ziyaretin kendileri için önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Çağlar, öğrencilerin yalnız olmadıklarını, devletin ve MEB’nin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ