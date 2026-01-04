İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte yeni yıl dolayısıyla İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Sağlık Müdürü Zehir, gece gündüz demeden fedakârca görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Sinan Zehir, özverili çalışmaları nedeniyle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek moral ve motivasyon mesajları verdi.

Ziyaret kapsamında Acil Servis’te tedavi gören hastalar da ziyaret edildi. Hastalara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yeni yıla dair iyi temenniler paylaşıldı.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık personeline teşekkür eden Prof. Dr. Sinan Zehir, yeni yılın sağlık camiasına ve tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK