Milli Eğitim Şube Müdürleri Hacı Hüseyin Asar, Kutluhan Cüce, Hasan Doğan ve proje okullarının müdürlerinin katıldığı toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları kapsamında okullardaki eğitim kalitesi ve niteliklerinin artırılması, öğrencilerin daha başarılı olmaları için yeni projeler ve mevcut uygulamalar ele alındı.

Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik projeler ile sınav sonuçları ve öğrencilerin derslere olan ilgisi de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretimlerini sürdürmeleri için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim sistemi için verilen emeklerin önemine değinerek, birlikte çalışarak daha başarılı sonuçlar alınacağına inandığını belirtti.

Cemil Çağlar, Şube Müdürlerine ve okul müdürlerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Editör: SELDA FINDIK