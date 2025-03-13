Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sağlık, Kültür ve Spor Komisyonu Başkanı Stajyer Diyetisyen Ahmet Serhat Afşar tarafından Engelli Eğitim Merkezi’nde verilen eğitime Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Mustafa Yaşar’ın yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sağlık Kültür Ve Spor Komisyonu Başkanı Stajyer Diyetisyen Ahmet Serhat Afşar beslenmenin önemine vurgu yaparken özellikle ramazan ayında beslenme şekilleri ve beslenme süreci ile ilgili bilgiler verdi. Oruç tutarken vücutta oluşabilecek fizyolojik değişikliklere de değinen Ahmet Serhat Avşar oruç sürecinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için Ramazan ayı boyunca yapılan beslenme hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini ve bilinçli seçimler yapılması gerektiğini belirtti.

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