Çorum Belediyesince coğrafi işaret tescili başvuruları yapılan Çorum mantısı, şekerlemesi, baklavası ve su böreğinin geleneksel standartlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla "Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası Projesi" hayata geçirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadolu'dakiler" kapsamında desteklediği proje kapsamında Bedesten'e kurulacak mutfakta kadınlara mantı, şekerleme, baklava ve su böreğinin Çorum usulü hazırlanışı ve sunum teknikleri öğretilecek.

3 milyon 743 bin lirası hibe destekli, toplam 4 milyon 163 bin 250 lira yatırım bütçesi bulunan proje için protokol imza töreni düzenlendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çorum Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki törende protokol imzaladı.

Aşgın, törende yaptığı konuşmada, Çorum mutfağının "dillere destan" zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Çorum için önemli 4 kıymetli yemeğin gastronominin gündemine taşınacağını belirten Aşgın, "Çorum mantısı, Çorum şekerlemesi, Çorum baklavası ve Çorum su böreği, kentimizin gastronomisinin en önemli ürünleri. Bu ürünlerle ilgili coğrafi tescil başvuruları yapıldı. Bu ürünlerin patenti Çorum Belediyemiz tarafından alınmıştı. Kısa sürede coğrafi işaret tescili aşamalarını da geçecek." dedi.

Proje kapsamında Bedesten'e özel mutfak kurulacağını dile getiren Aşgın, "Mutfakta bu 4 ürünün standartlarının oluşturulması, korunması, üretilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda istihdam olanaklarının oluşturulması temel hedeflerimiz. Çorum baklavası dendiğinde bunun bir standardının olması lazım." diye konuştu.

Proje kapsamında ayrıca yemek festivalleri, mutfak müzeleri, gastronomi turları, yemek pişirme kursları düzenleneceğine dikkati çeken Aşgın, "Bir yandan mutfak hazırlanırken diğer yandan da bu ürünlerin pişirme ve sunumuna kadar aşamalı şekilde eğitimleri verilecek. Ömür Akkor başta olmak üzere birçok şef, Türkiye'nin en iyi mutfağının Çorum'da olduğunu birçok yayında ifade etti. Dolayısıyla biz de buradaki ürünlerin standartlarının belirlenmesi, tescillenmesi, tanıtımının yapılması ve herkesle paylaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

OKA Genel Sekreteri Dicle ise proje kapsamında kadın girişimcilerin yetiştirilebileceğini, kadınlara yeni istihdam olanakları sağlanabileceğini vurguladı.

Mantı, şekerleme, su böreği ve baklavanın artık Çorum sınırlarını aşması gerektiğine işaret eden Dicle, projenin bölgenin gastronomisine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.