Akademik geçmişinin yanında uzun yıllardan beri bürokraside Genel Müdürlük, Müsteşarlık, Başbakan Başdanışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan ve 2022 yılı sonunda DSİ Genel Müdürlüğünden emekli olan hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, 19 Nisan 2023 tarihli Kararname ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı görevine atandı.

Su kaynaklarının yönetimi için ulusal politikalar ve stratejiler üretmeye yönelik bir araştırma ve düşünce kuruluşu olan Türkiye Su Enstitüsü, sürdürülebilir su yönetimi politikalarının geliştirilmesi, yerel ve küresel su sorunlarının çözümü için ulusal ve uluslararası kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışıyor.

2023 seçimlerinde Ak Parti’den Çorum Milletvekili aday adayı olan Prof. Akca’nın yürütmede değerlendirilmesi düşünüldüğü için aday yapılmadığı öğrenilmişti.

Genel seçimlerden sonraki süreçte su kaynaklarının daha etkin ve güvenli yönetimi için geliştirilmesi beklenen yeni süreçlerde de aktif görev alacağı tahmin edilen Prof. Akca, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği, Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Kurulu üyeliği ve Ortadoğu Mavi Barış Girişimi Politika Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor. (Haber Merkezi)