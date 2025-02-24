Basın İlan Kurumu 33. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim ve Denetim Kurulları yeniden belirlendi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hükümet Grubu’ndan Prof. Dr. Edibe Sözen ve İdris Kardaş, Basın Grubu’ndan Mehmet Müftüoğlu ve Mehmet Ergün, Tarafsızlar Grubu’ndan ise Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.

Denetçiler Kurulu ise Prof. Dr. Zakir Avşar, Baturhan Koçak ve Prof. Dr. Orhan Çelik’ten oluştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK YAPI VE NİTELİK

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, Kurum’un paydaşı olan gazete ve internet haber sitelerinin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmaları ile daha nitelikli hale gelmelerinin en önemli hedefleri olduğunu söyledi.

Erkılınç, toplantının açılışını gerçekleştirmek üzere en yaşlı üye sıfatıyla (Ankara) Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’i Divan’a davet etti.

NAZMİ BİLGİN’DEN ERKILINÇ’A ÖVGÜ

Nazmi Bilgin, BİK Genel Müdürü Erkılınç’la başlangıçta yer yer çatışmalarının olduğunu, ancak özellikle internet gazeteciliğinin bir an önce bu ülkeye yerleşmesi konusundaki geniş vizyonunun kendisini çok etkilediğini belirterek, geleceğin orada olduğuna inandığını söyledi.

Bilgin’in konuşması sonrasında Başkanlık Divanı’na oy birliği ile Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Orhan Çelik ve Prof. Dr. Fatih Keskin getirildi.

Seçimlerin ardından ise Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Edibe Sözen seçildi.