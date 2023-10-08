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İki yıldır kanser tedavisi gören Emine Alkan, okul öncesi öğretmeni olan kızı Yasemin Yılmazeli’nin yanında bulunduğu sırada ecele yenik düştü.

Çorum’un tanınmış simalarından Bahri Alkan’ın eşi, İTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Reha Metin Alkan ile Yasemin Yılmazeli’nin anneleri olan Emine Alkan’ın cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, önceki Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ve Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere, bazı daire müdürleri, mesleki kuruluşların yöneticileri, akademisyenler, esnaf, sanayici ve iş insanları ile aile yakınlarından çok kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.