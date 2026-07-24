Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan, Türk Ocakları Çorum Şubesi Kurucu Başkanı, TOBB ETU Öğretim Üyesi ve mütefekkir Prof. Dr. Hilmi Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ağır kalp krizi sonucu Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Prof. Dr. Hilmi Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aslen Tokatlı olan ancak ilimizde de çok sayıda dostu ve sevini bulunan, ülkenin saygın bilim adamları arasındaki Hilmi Demir'in vefatı ailesi, yakınları, akademi camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Prof. Dr. Hilmi Demir Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Etimesgut Ahimesut Söğüt Camii’nde Cuma Namazı sonrası düzenlenen cenaze namazı sonrası Demir’in cenazesi Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere çok sayıda yetkili de katılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Musavet Dervişoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu’nun da çelenk yolladığı gözlendi.

Öte yandan Çorum Türk Ocağı ile Çorum Aydınlar Ocağı başta olmak üzere ilimizden çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş da Prof. Dr. Hilmi Demir için taziye mesajları yayınladı.

Muhabir: Haber Merkezi