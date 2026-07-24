Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Çorum'da konser verdi.
Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen konserde Sarıkabadayı, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konseri izleyen vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaz akşamında gençlerle aynı coşkuyu paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Aşgın, "Sanatçımıza Çorum'dan, Kadeş Barış Meydanı'ndan kalbi şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.
Muhabir: Anadolu Ajansı