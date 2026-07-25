Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanlığı görevine geçtiğimiz günlerde düzenlenen olağan kongre ile yeniden seçilen Mustafa Serdar Avcu mazbata alarak yeni döneme resmen başladı.

MHP Çorum Merkez İlçe Teşkilatı’nın TSO Konferans Salonu’nda düzenlenen 15. Olağan Kongresi’nde mevcut Başkan Mustafa Serdar Avcu yeniden seçilerek güven tazelemişti.

Kongre sonunda Mustafa Serdar Avcu başkanlığında yeni yönetim kurulu da “Adil Oktay Özçalıkuşu, Ahmet Mama, Ahmet Velidedeoğlu, Batuhan Kutay Keçeci, Cengiz Mert, Eşref Demirkan, Fatih Akbolat, Fatih Alaca, Furkan Kürşat Eker, Furkan Mert, Hakan İlci, Kamil Yiğit, Kerem Şiranlıoğlu, Kürşat İmal, Mustafa Karaman, Mustafa Yılmaz, Recep Aslan, Sinan Tarhan, Şükrü Demiray, Tuygun Hoşnut, Yasin Pehlivan, Ziya Kökden”den oluşmuştu.

Mustafa Serdar Avcu ve yeni yönetimi Merkez İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbata aldı. MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, İl KAÇEP Birim Başkanı Zeynep Şahin; İl, Merkez İlçe, KAÇEP ve Ülkü Ocakları İl Yönetim Kurulu üyeleri, geçmiş dönem teşkilat yöneticileri ve partililerin katılımı ile mazbata alan Avcu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin emrinde, birlik ve beraberlik içerisinde Merkez İlçe Teşkilatı sancağını gururla dalgalandırmaya, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Avcu, “Bu kutlu görevi bizlere yeniden tevdi eden teşkilat mensuplarımıza ve bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim, yolumuzu ve davamızı muzaffer eylesin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi