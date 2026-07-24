Çorum merkeze bağlı Harmancık Köyü'nden (Efe Dayı) lakaplı merhum Satılmış İnaç'ın oğlu, Çorum Belediyesi'nden emekli Yılmaz İnaç, Erol İnaç, Güllü Taşkıran ve Gülsen İpek'in babaları, Ticaret Lisesi'nden emekli Ali İpek ile Olcay Taşkıran'ın kayınbabaları Memduh İnaç, tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi'nde vefat etti.

Merhumun cenazesi 25 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan alınarak, Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet başta Satılmış İnaç olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.