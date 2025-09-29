Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) organizasyonuyla, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 25-27 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen “Tek Sağlık: Bütünsel ve Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı” kapsamında konuşan Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel, iklim değişikliğinin kronik hastalıklarla iç içe geçtiğini söyledi.

“Aşırı Hava Olaylarının Fiziksel ve Ruhsal Sağlık Etkileri” başlıklı sunumunda konuşan Prof. Dr. Yılmazel, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki en somut etkisinin aşırı hava olayları olduğunu ifade etti. Yılmazel, aşırı sıcaklıklar, soğuklar, kuraklık, seller, fırtınalar ve orman yangınları nedeniyle hem fiziksel hem de ruhsal sağlık sorunlarının giderek arttığını belirtti.

Özellikle çağımızın iki büyük küresel krizine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmazel, iklim değişikliği ile kronik hastalık salgınının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kronik hastalıklarla mücadele kapsamında iklim değişikliğiyle bağlantılı faktörlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yılmazel, halk sağlığı müdahalelerinin bu çerçevede yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK