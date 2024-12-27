Çorum’un başarılı okullarından biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Okul öğretmenleri, personeli ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.
Kampanya, Okul Müdürü Aydın Asar’ın kan bağışı yapmasıyla başladı. Ardından okul öğretmenleri ve velileri de bu anlamlı kampanyaya destek vererek Kızılay’a kan bağışında bulundular. 
Bu tür etkinliklerle toplumun kan ihtiyacına duyarlı olmayı ve farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Okul Müdürü Asar, kan bağışı kampanyasına katılan herkese teşekkür ederek, kan bağışının hayat kurtarmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.

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Editör: HABER MERKEZİ