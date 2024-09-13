Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Öğretim Üyesi, karikatürist hemşehrimiz Prof.Dr. Halis Dokgöz, Sözcü TV’de Can Coşkun’un hazırlayıp yönettiği “Türkiye’nin Sözü” programında, Adli Tıp Uzmanı gözüyle, Türkiye’yi mateme boğan Diyarbakır’daki Narin Güran cinayetini değerlendirdi.

Programa konuşmacı olarak, Hukukçu Prof.Dr. Hasan Sınar, Akademisyen Naim Babüroğlu, Gazeteci Bilgin Gökberk, Adli Tıp Uzmanı Prof.Dr. Halis Dokgöz ve Emekli Polis-Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba katıldı.

“Adli Tıp & Adli Bilimler” ve “Kusursuz Cinayet” gibi kitapları bulunan Prof.Dr. Halis Dokgöz, Narin’in kaybolmasından sonra başlatılan arama ve soruşturma süreçlerinde gözlenen eksik ve hataları değerlendirdi.