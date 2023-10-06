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İki yıldır kanser tedavisi gören Emine Alkan, okul öncesi öğretmeni olan kızı Yasemin Yılmazeli'nin yanında bulunuyordu.

Çorum'un tanınmış simalarından Bahri Alkan'ın eşi, İTÜ öğretim üyesi Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Yasemin Yılmazeli'nin anneleri olan Emine Alkan'ın cenazesi, 8 Ekim 2023 Pazar günü Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.