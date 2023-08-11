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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Çeyrek Final Basketbol Grup Müsabakaları 7-9 Ağustos tarihleri arasında Karabük’te yapıldı. Antrenörler Murat Çalışkan ve Ömer Mumcu nezaretinde mücadele eden Çorum erkek takımı grupta ilk maçında Erzurum’u 82-43 mağlup etti. İkinci maçında Karabük temsilcisi ile karşılaşan Çorum takımı bu maçı da 62-47 kazanarak son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Son maçında Sinop’ta 74-53 mağlup olan Çorum temsilcisi grubunu ikinci sırada tamamlayarak 15-17 Ağustos tarihleri arasında Ordu’da yapılacak olan yarı final müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.