Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvsı’nda heyecan sona erdi. 7 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Bastonia takımı ile Merkez Elektrik takımı karşı karşıya geldi. Hakan Kaya ve Çelebi Yaşar’ın düdük çaldığı final maçına kötü başlayan Bastonia takımı ile periyodu 4 sayı farkla yenik kapattı. İkinci periyotta oyunu dengeleyen Bastonia soyunma odasına 30-28 geride girdi. Üçüncü periyottan itibaren oyunda üstünlüğü sağlayan Bastonia takımı üçüncü periyodu 15-10, dördüncü periyodu da 16-12 kazanarak maçtan 57-52 galip ayrıldı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Merkez Elektrik takımı ise ikincilik kupası ile yetindi.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI GELİŞİM BASKETBOL’UN

Final maçından bir gün önce Gelişim Basketbol ile Erdemli Tarım takımları üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki periyodu denk bir mücadeleye sahne olurken, üçüncü periyodu Gelişim Basketbol takımı 15-4 kazanarak son periyoda 43-34 önde girdi. Son periyotta Erdemli Tarım takımı 20-15 kazanmasına rağmen maçtan 58-54 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gelişim Basketbol takımı üçüncü, Erdemli Tarım takımı ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

PROTOKOL KATILMADI

Voleybol ve futbol branşında yapılan özel turnuvalara protokol üyeleri yoğun ilgi gösterirken, veteranlar basketbol turnuvasının ödül törenine ise protokolden katılım olmadı. Tören, Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık’ın gayretleri ile tamamlanarak dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.