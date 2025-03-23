Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Basketbol Grup Birinciliği Çorum’da yapıldı. 15 okuldan 180 sporcunun katılımı ile gerçekleşen grup birinciliği müsabakaları sonunda kızlarda Samsun Canik Uludağ Ortaokulu birinci, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ise ikinci olarak finallere adını yazdırırken, erkeklerde ise Ankara Özel Bilkent Çayyolu Ortaokulu birinci, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ise ikinci olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA