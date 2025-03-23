Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3.Futbol Ligi 20.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Buharaspor sahasında Kırıkkale Metropolspor’u konuk etti. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarı gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü tamamen eline alan Buharaspor, 48.dakikada Şaziye ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Bilge ile farkı 2’e çıkaran Çorum temsilcisinde son sözü 85.dakikada Edanur söyledi. Karşılaşma 3-0 Buharaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Buharaspor puanını 7’e yükseltirken, konuk Kırıkkale Metropolspor ise 4 puanda kaldı.