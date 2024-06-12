Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Küçükler 3x3 Basketbol İl Birinciliği sona erdi. Erkeklerde tüm maçlarını kazanan Mustafa Kemal Ortaokulu mutlu sona ulaşırken, kızlarda ise Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ipi göğüsledi.

Erkeklerde, Bahçeşehir Koleji, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Salim Akaydın Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu olmak üzere 4 takımın katılımıyla, tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Şampiyonluk yarışı Mustafa Kemal Ortaokulu ile Salim Akaydın Ortaokulu arasında geçerken, sondan bir önceki hafta iki takım arasında oynanan maçı 11-3 kazanan Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyonluk yolunda büyük avantaj kazandı. Son maçında da Bahçeşehir Koleji’ni 4-2 yenen Mustafa Kemal Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak 6 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tek yenilgisini Mustafa Kemal karşısında alan Salim Akaydın Ortaokulu 5 puanla ikinci olurken, 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 4 puanla üçüncü, Bahçeşehir Koleji ise 3 puanla dördüncü oldu.

KIZLARDA DA ABDÜLHAMİD ŞAMPİYON

Kızlarda ise, il birinciliğine Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu olmak üzere iki takım katıldı. Atatürk Spor Salonu’nda, çift devreli lig usulüne göre düzenlenen il birinciliğinde ilk maçı 8-3 kazanan Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ikinci maçta da rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak 4 puanla şampiyon oldu. Mustafa Kemal Ortaokulu ise ikincilik kupasını aldı.