Çorum Barosu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da Çorum Adliyesi’nde görev yapan ve geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İcra Müdür Yardımcısı Sariye Tanrıkulu’nun adının verildiği Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ın da formasını giydiği Adalet 19 takımı şampiyon oldu.

Bu yıl 16.’ıncısı düzenlenen turnuvaya 10 takım katıldı. Takımlar 5’erli 2 gruba ayrılırken, maçlar Doğan Halı Saha Tesislerinde, tek devreli lig statüsüne göre oynandı. Maçlar sonunda gruplarını ilk ikide bitiren takımlar yarı finale kalırken, yarı finalin galipleri finale yükseldi.

Yaklaşık 1 buçuk ay süren turnuvanın finalinde The Last Dance ile Adalet 19 şampiyonluk için karşılaştı. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ın da forma giydiği Adalet 19, baştan sona üstün oynadığı maçı 8-0 gibi farklı bir skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. The Last Dance ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Turnuvada, Beylerbeyi üçüncü, İhtiyar Heyeti ise dördüncü oldu.

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpçı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya adını verdikleri Sariye Tanrıkulu’na Allah’tan rahmet dilerken, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.