Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 3 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu'nda oynandı. Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda iki maçını da kazanan Gençlikspor 4 puanla şampiyon olurken, 3 puanlı Basketbol Yıldızları Spor Kulübü ikinci, 2 puanı bulunan Gelişim Basketbol ise üçüncü olarak tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA