Toplamda 150 aracın katılım sağladığı ve Çorum’dan 5 araç ve yaklaşık 20 kişilik ekip ile katıldıkları yarışta 4 araç dereceye girerek kupaya hak kazandı. Çorum ekibinden katılan 1 araç ise şov amaçlı devrildi. Pilot Cesur Çetin ve co pilot Mustafa Evcümen güvenlik tedbirlerinin alındığı pistte herhangi bir yaralanma söz konusu olmadan aracını devirdi.

S3 Kategorisinde, pilot Emre Çubuk ve co pilot Yakup Çeliker ikincilik kupasını aldı. 50 aracın katıldığı ve en çekişmeli kategori olan S5’te, pilot Ahmet Hançer ve co pilot Cesur Çetin birincilik kupasını, pilot Burak Küçükbenli ve co pilot Yasin Bolat ise üçüncülük kupasını kazandılar.

Özel etap gösteri aracı ile pisti tamamlayan ve aynı zamanda dernek başkanı olan pilot Sedar Güccan ve co pilot Nejat Kolcu da üçüncülük kupasını kaldırdılar.