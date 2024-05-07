Çorum, büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Ragbi Şampiyonası 8 Mayıs Çarşamba günü Çorum’da başlıyor.

Ulukavak mahallesindeki Nazmi Avluca Sahası’nda 3 gün sürecek şampiyonada 16 kız, 16 erkek olmak üzere 32 takım mücadele edecek. Şampiyonaya katılan takımlar şunlar:

KIZLAR

Denizli Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu, Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu, Konya Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Burdur Hüsnü Bayer Ortaokulu, İstanbul Aşiret Dalcı Ortaokulu, Çanakkele Gazi Ortaokulu, Kocaeli Kartepe Güldeste İmam Hatip Ortaokulu, İzmir Necatibey Ortaokulu, Adana Osmangazi Ortaokulu, Samsun Yörükler Ortaokulu, Ankara Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Van Fevzi Geyik Ortaokulu, Adana ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu, Şanlıurfa Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu, Batman Kültür Ortaokulu ve Ankara Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu.

ERKEKLER

Konya Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Konya Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu, Burdur Hüsnü Bayer Ortaokulu, Denizli Zehra Nihat Moralıoğlu Ortaokulu, Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu, İstanbul Aşiret Dalcı Ortaokulu, Konya Şehit Sadık Ortaokulu, Batman Kültür Ortaokulu, Ordu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Adana ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu, Batman Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu, Adana Osmangazi Ortaokulu, Niğde 19 Mayıs Ortaokulu, Erzincan İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu ve Malatya Yeşilyaka Ortaokulu.

Teknik toplantısı dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde yapılan şampiyonada müsabakalar her gün saat 09.00’da başlayacak. Şampiyonada toplam 12 hakem görev yapacak.

NOT: Ragbi, iki takım arasında, oval bir topun el ve ayaklarla kontrol edilerek sayı yapılması esasına dayalı olarak oynanan takım oyunudur.