Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 13.haftası 1-1 biten Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler maçıyla tamamlandı. 10 maçın 5’inin berabere bitti haftada, deplasmanda Esenler Erokspor’la 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK 20 puanla play-off potasındaki yerini korurken, sahasında Bandırmsapor karşısında 1 puanı uzatmalarda kurtaran Kocaelispor ise liderliğini sürdürdü.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 13.hafta Alagöz Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçla sona erdi. Ahlatcı Çorum FK, 12.haftada yerleştiği play-off potasındaki yerini korumayı başardı.

Iğdır Şehir Stadı’nda oynanan 13.haftanın son maçında, Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşılaştı. Maça etkili başlayan Iğdır ekibi, henüz 4.dakikada Kosta Aleksic’in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda Iğdır’ın farkı uzatma Amed Sportif Faaliyetlerin ise beraberlik çabaları vardı. Diyarbakır temsilcisi, 78.dakikada Veli Çetin’in golüyle beraberliği sağlarken, karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 22’ye yükseltip haftayı 4.sırada kapatırken, Amed ise puanını 15’e çıkartmasına rağmen düşme potasından kurtulamadı ve haftayı 17.sırada tamamladı.

10 MAÇIN 5’İ

BERABERE

Ligin 13. haftasında oynanan 10 maçın 5’i berabere biterken, evinde Bandırmaspor’la 2-2 kalan Kocaelispor 26 puanla liderliğini sürdürdü. Uzatmalarda yediği golle 1 puana razı gelen Bandırmaspor haftayı 25 puanla 2.sırada kapattı.

Ahlatcı Çorum FK’nın son dakika golüyle deplasmanda Esenler Erokspor’la 2-2 berabere kaldığı haftada Ankara Keçiörengücü Manisa FK’yı 4-0 yenerek en farklı galibiyete imza atarken, İstanbulspor Yeni Malatyaspor’u 4-1, Boluspor Şanlıurfaspor’u 1-0, Başkent derbisinde Gençlerbirliği Ankaragücü’nü 1-0, Fatih Karagümrük de deplasmanda Erzurumspor’u 3-1 yendi.

Adanaspor’la Sakaryaspor 1-1, Pendikspor’la da Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.

Ligde 14.hafta maçları 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.