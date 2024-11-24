Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, milli araya 3’te 3 galibiyetle girerek play-off potasındaki yerini alan Ahlatcı Çorum FK, aranın ardından 13.hafta maçında konuk olduğu Esenler Erokspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen son dakika golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Esenler Erokspor Stadı’nda oynanan İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses’in yönettiği maça etkili başlayan Ahlatcı Çorum FK henüz 3.dakikada Suat Kaya ile golü bulup öne geçti.

Golden sonra Thomas ve Mehmet Tayfun’la önemli fırsatlardan yararlanamayan Çorum temsilcisi, 25.dakikada Kerem Kalafat’la farkı ikiye çıkartıp rahatladı.

Golden sonra ev sahibi ekip maça ortak olacak golü ararken, 30’da Catakovic’in topu direkten dönünce ilk yarı Ahlatcı Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK ilk yarıdaki on biri ile çıkarken, Esenler Erokspor iki oyuncu değişikliği yaparak başladı.

Ev sahibi ekip oyuna ortak olacak golü kovalarken, Ahlatcı Çorum FK ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı.

Ev sahibi ekip sağlı sollu ataklarla aradığı golü 75.dakikada Hamza Catıc’la buldu. Golden sonra ataklarını sürdüren konuk takımın 85’te Mücahit’le topu direkten dönerken, 88’de, Eren’i son adam pozisyonunda iken faulle durduran Oğuz Ceylan kırmızı kart görünce Erokspor 10 kişi kaldı.

Erokspor, 1 kişi eksik oynamasına rağmen ataklarını sürdürdü. 90+6’da, Junior Fernandes’in ortasında Bosnalı golcü Catakovic kafayla topu ağlara gönderince müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ahlatcı Çorum FK puanını 20’ye, Esenler Erokspor ise 18’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 3: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Soldan Erkan ortaladı, ceza yayı civarında Thomas’ın kafayla indirdiği topu Suat penaltı noktasının solundan, kalecinin soluna vurdu: 1-0.

DAKİKA 11: Ahlatcı Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Ani atakta rakip savunma üçe bir yakalanırken, atağı sürükleyen Mehmet Tayfun’un pasında Thomas ceza yayı içinden gelişine vurdu, kaleci Ekrem gole izin vermedi.

DAKİKA 19: Bir gol daha kaçtı. Soldan ani gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo atağı sürükledi, yerden arka direğe çıkarttığı topu Mehmet Tayfun gelişine kaleye vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

DAKİKA 25: Erokspor atağında, Catakovic ceza yayından vurdu, kaleci Hasan Hüseyin sağına gelen topu kontrol ederek gole izin vermedi.

DAKİKA 25: GOL! Fark ikiye çıktı. Soldan Suat’ın ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte, altı pasta kaleci Ekrem’den önce Kerem ayak koydu: 2-0.

DAKİKA 30: Sağdan gelişen Erokspor atağında, Furkan ceza sahasına ortaladı, penaltı noktasının gerisinden ve sağ çaprazından Catakovic gelişine vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 61: Erokspor etkili geldi. Soldan Mücahit ortaladı, arka direkte Furkan gelişine vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 65: Erokspor atağında, sağdan yapılan ortada, Kerem’le ikili mücadelede topu göğsünde yumuşatıp soldan ceza sahasına giren Junior Fernandes’in sert şutu üstten auta gitti.

DAKİKA 68: Ani gelişen Erokspor atağında, sağdan Furkan ortaladı, arka direkte Junior Fernandes kafayla topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem Yusuf Susuz Furkan’ın topla ilk buluştuğu anda ofsaytta olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucunda da gol iptal edildi.

DKİKA 75: GOL! Fark bire indi. Sağdan Furkan ortaladı, savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Hamza Catakovic ceza yayının sağından gelişine çok sert vurdu: 1-2.

DAKİKA 82: Erokspor gole yaklaştı. Soldan Mücahit’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topa yakın mesafeden Tugay kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 85: Erokspor’un ikinci kez topu direkten döndü. Sağdan ceza sahasına yapılan ortada Erkan topu kafayla uzaklaştırmak istedi, dönen topu Mücahit gelişine bir vuruşla kaleye gönderdi, top direğin dibinden döndü.

DAKİKA 90+1: Soldan gelişen atakta, Junior Fernandes’in pasında Abuzer Gaffar altı pasın köşesinden gol vuruşunu yaptı ancak son anda Toure ayak koyup gole izin vermedi.

DAKİKA 90+6: GOL! Beraberlik golü geldi. Soldan Junior Fernandes ortaladı, arka direkte Hamza Catakovic kafayı vurdu: 2-2.