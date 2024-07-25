İlk kazı çalışmalarına Fransız Arkeoloji Enstitüsü tarafından 1969 yılında başlanılan Porsuk Höyük’teki arkeolojik araştırmalara 2024 yılından itibaren Hitit Üniversitesi başkanlığında devam edilecek.

Kazı alanında yürütülecek çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Eric Jean, Porsuk Höyük’ün Anadolu platosundan Kilikia kapılarına (Gülek Boğazı) ulaşımı sağlayan Seyhan’ın bir kolu olan Çakıt Çayı vadisinde yer aldığını ifade etti.

Bölgede 55 yıldır arkeolojik çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Jean, bu süre içinde 6 arkeolojik tabakanın tespit edildiğini belirterek bunların Geç Tunç Çağı, Hitit Dönemi, Demir Çağı, Geç Hitit Dönemi ile Helenistik ve Roma Dönemleri olduğunu söyledi. Porsuk Höyük’ün diğer özelliğinin de önce Hitit döneminde, ardından Geç Hitit döneminde surlarla güçlendirilmiş olduğunu söyleyen Jean, “Bu nedenle Porsuk’ta yürütülecek ve üç ana konu etrafında toplanan çalışmanın hedefleri arasında iki tanesi surlarla ilgilidir. Çalışmalarda ilk olarak Hitit ve Geç Hitit dönemlerindeki surlar, ikincisi ise sürdürülebilir mimari miras üzerinde. Bölgedeki üçüncü çalışma konusu ise uzun vadede Porsuk’ta yerleşim modelleri ve bunların çevreyle olan ilişkilerini anlamayı amaçlamaktadır.” dedi.

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