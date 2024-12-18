Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, korumaların sert hareketlerine maruz kalan Çorumlu gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum’da yerel basının seviyesini ve Çorumlu gazetecilerin özverilerini, sorumluluk duygularını yakından bildiğini ifade eden Poroy, görevlerini yaparken karşılaştıkları davranışların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Hüseyin Poroy, kamu görevlileri ile gazeteciler arasındaki ilişkilerin, birbirinin görev yapmalarını kolaylaştırıcı bir anlayış içinde olması gerektiğini vurguladı.